Россия снова начала антидемпинговое расследование против украинских труб

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации приняло решение о начале повторного антидемпингового расследования в отношении импорта некоторых видов стальных труб из Украины на таможенную территорию России.

Об этом сообщается на сайте Минпромторга РФ.

В сообщении отмечается, что решение принято на основании результатов рассмотрения заявлений, поданных ОАО «Выксунский металлургический завод», ОАО «Волжский трубный завод», ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ОАО «Таганрогский металлургический завод», ОАО «Синарский трубный завод» и ОАО «Северский трубный завод».

В частности, повторное антидемпинговое расследование будет проведено в отношении импорта обсадных труб, нефтегазопроводных и горячедеформированных труб общего назначения.

Решение о расследовании принято в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 165-ФЗ «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров».

Как сообщал УНИАН, Украина и Россия в конце 2009 года договорились о поставках в 2010 году украинских труб в РФ без уплаты антидемпинговых пошлин.

Справка УНИАН. Соглашение о регулировании поставок некоторых видов украинских стальных труб на таможенную территорию России было подписано 13 января 2005 года и давало возможность украинским производителям/экспортерам осуществлять поставки на российский рынок без уплаты антидемпинговой пошлины в размере от 8,9% до 55,3% (в зависимости от типа труб), введенной российской стороной по результатам антидемпингового расследования.

Срок действия документа закончился 31 декабря 2009 года.