В Украину прибывает президент региональной эпизоотической комиссии

24-26 января 2007 года состоится рабочий визит в Украину Президента Региональной Комиссии Международного эпизоотического бюро (МЭБ) по Европе профессора доктора Николы БЕЛЕВА, Главного ветеринарного инспектора Италии доктора Романо МАРАБЕЛЛИ, и Главного секретаря –заместителя министра охраны здоровья Италии доктора Фердинандо СБИЦЦЕРА. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба государственного департамента ветеринарной медицины Украины.

Целью визита является обсуждение вопросов организации и проведения в г. Киеве в июле 2007 года Конференции МЭБ относительно структуры и функций Международного эпизоотического бюро.

В сообщении отмечается, что госдепартамент ветмедицины Министерства аграрной политики Украины заинтересован в проведении мероприятия, целью которого является ознакомление специалистов ветмедицины Украины с работой МЭБ, поскольку государственная служба ветеринарной медицины Украины в своей работе руководствуется официальной информацией и установленными МЭБ международными стандартами, в частности при ведении международной торговли животными и животноводческой продукцией. Кроме того, Украина как полноправный член МЭБ использует и другие свои права, например, что касается помощи референс-лабораторий МЭБ в диагностике инфекционных болезней животных (высокопатогенного гриппа птицы, болезни Ньюкасла, бешенства и тому подобное).

Программой визита предусмотрено также заключение двусторонних соглашений между МЭБ и Госдепартаментом ветмедицины Украины, с целью более тесного сотрудничества собственно с МЭБ, а также с ветеринарными службами других стран и международными организациями в отрасли ветеринарии.

Справка УНИАН. Всемирная организация охраны здоровья животных (Международное эпизоотическое бюро – МЭБ) – межправительственная организация, что была создана международным соглашением 25 января 1924 года и объединила 28 стран. На сегодня насчитывает 167 стран-участниц. Делегатом от страны-участницы в МЭБ является Главный государственный ветеринарный инспектор.

Международное эпизоотическое бюро поддерживает связи с более чем 20 международными организациями; имеет региональных координаторов на 5 континентах. Основными заданиями МЭБ являются обеспечение прозрачности глобальной ситуации относительно здоровья животных, сбор, анализ и распространение ветеринарной научной информации, проведение экспертизы и поощрение международной солидарности относительно контроля болезней животных. Кроме того, в пределах полномочий, в соответствии с Соглашением СФС ВТО, ограждением мировой торговли путем установления и опубликования стандартов для международной торговли животными и продукцией животного происхождения, совершенствование структуры и ресурсов национальных ветеринарных служб.

С 1994 года Украина является страной-участницей МЭБ.