Во Франции у инкассаторов похитили 8 млн. евро

Вооруженные грабители в понедельник утром напали на фургон инкассаторов в районе города Обань на юге Франции, похитив порядка 8 миллионов евро.

Об этом со ссылкой на агентство «Франс Пресс» передает РИА «Новости».

Около 09.45 по местному времени группа из 10-12 человек напала на фургон компании Sazias, который направлялся в отделение Banque de France в Тулоне. Бандиты были на пяти автомобилях, два из которых - грузовик и внедорожник - они сожгли.

Фургон инкассаторов налетчики "вскрыли" с помощью взрывчатки - свидетели слышали два взрыва. Нападавшие обезоружили инкассаторов и добрались до содержимого фургона.

На место преступления прибыла полиция, завязалась перестрелка, однако налетчикам все-таки удалось бежать. Полиция начала поиск преступников, который результатов пока не дал. Удалось лишь обнаружить два сгоревших автомобиля, принадлежавших нападавшим: их бросили в двух десятках километров от места преступления.

Ограбление обошлось без жертв - лишь один из трех инкассаторов получил легкую контузию.