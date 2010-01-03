Донецкая милиция за 15 дней изъяла 6 тонн «нелегальных фейерверков»

В Донецкой области милиция за последние 15 дней декабря, накануне Нового года, изъяла более 6 тонн незаконной пиротехнической продукции.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщили в отделе по связям с общественностью ГУ МВД Украины Донецкой области. Согласно сообщению, пиротехнической продукции было изъято на общую сумму порядка 150 тыс. грн.

По словам Семена ЕФРЕМОВА, заместителя начальника отдела разрешительной системы облУВД, 29 декабря была получена информация о том, что на территории Кировского района Донецка без каких - либо разрешающих документов хранится крупная партия пиротехники. В ходе проверки данного сообщения в одном из складских помещений правоохранителями было обнаружено порядка 2 тонн незаконной пиротехнической продукции.

Милицией были оперативно изъяты эти «нелегальные фейерверки». Владельца незаконной пиротехники теперь ждет административное наказание согласно ст. 195-6 УК (нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических изделий).

Оперативно – профилактическая отработка мест хранения и реализации пиротехнических изделий в Донецком регионе продолжается, заключили в облУВД.