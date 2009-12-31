В новогоднюю ночь в Украине будет 3,5 тыс. массовых мероприятий

В Украине в новогоднюю ночь общественный порядок будут охранять свыше 20 тыс. милиционеров.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины.

Накануне и во время празднований Нового года и Рождества Христова главные усилия милиции направлены на усиление охраны общественного порядка и безопасности. В праздничные дни личный состав органов внутренних дел переведен на усиленный вариант несения службы, также с целью обеспечения постоянного сбора информации, ее анализа и своевременного влияния на развитие событий в канун праздников и в праздничные дни в Министерстве внутренних дел и на местах развернута деятельность оперативных штабов.

Осуществляются также мероприятия по усилению контроля за пиротехническими средствами и противодействию их нелегальному обороту, установлению и привлечению к ответственности лиц, которые занимаются незаконной реализацией таких изделий, а также по предотвращению незаконной вырубки хвойных деревьев.

За всеми местами проведения новогодних и рождественских праздников для детей закреплены работники структурных подразделений ГУ МВД, УМВД и горрайоргановв. Места открытия новогодних елок и территории вокруг них взяты под круглосуточную охрану нарядами милиции. Особое внимание уделяется обеспечению правопорядка, безопасности дорожного движения, сопровождению работниками ГАИ и транспортной милиции во время передвижения организованных групп детей в Киев и в обратном направлении, ведь ожидается, что в столицу на праздничные мероприятия прибудет более 25 тыс. детей.

По предварительным данным, в новогоднюю ночь на территории государства запланировано более 3,5 тыс. массовых мероприятий с участием свыше 3 млн. чел.

К охране общественного порядка будут привлекаться свыше 20 тыс. работников милиции и военнослужащих Внутренних войск МВД.

6-8 января 2010 года в более чем 14 тыс. культовых сооружений состоятся рождественские богослужения, в которых, как ожидается, примут участие до 7 млн. человек. Наиболее многолюдные ожидаются во Львовской (почти 1,5 млн. чел.), Тернопольской (900 тыс.), Ивано-Франковской (400 тыс.) и Хмельницкой (380 тыс.) областях.

В целом в эти дни к охране общественного порядка будет привлечено более 25 тыс. сотрудников правоохранительных органов.