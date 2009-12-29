В Кременчуге задержали начальника горотдела УБОП

В городе Кременчуг Полтавской области задержан начальник отдела Управления по борьбе с организованной преступностью Руслан КРАХМИЛЕЦ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Полтавской области.

«Его задержали в Кременчуге. Задерживали из (департамента) внутренней безопасности. Передали в прокуратуру. Подробностей больше не знаю»,– сказал начальник отдела связей с общественностью ГУ МВД Юрий СУЛАЕВ.

По данным источника УНИАН в милиции, начальника Кременчугского УБОП объявили в розыск еще 21 декабря.

«Тогда он находился на лечении в Киеве. Теперь выписался и вернулся в Кременчуг. Там его и задержали. До этого его неделю ждали из Киева. Делом занимается прокуратура», - сказал источник.

Против начальника кременчугского УБОП городская прокуратура возбудила уголовное дело, связанное с махинациями при получении им квартиры от Кременчугского горсовета. Милиционера подозревают в предоставлении поддельных документов, дающих право на получение квартиры.