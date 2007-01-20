Цушко представил одесской милиции ”достаточно удачного” начальника

Сегодня министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО представил личному составу Одесского областного управления милиции нового начальника - полковника Геннадия ПОДРОЙКО.

До своего нынешнего назначения 48-летний Г.ПОДРОЙКО занимал должность первого заместителя руководителя УМВД – главы криминальной милиции области.

Он сменил на посту прежнего руководителя, генерал-лейтенанта милиции Богдана КЕРНИЦКОГО, которого парламентский комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал руководству ведомства уволить с должности, о чем ранее сообщил журналистам глава парламентского Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Владимир СИВКОВИЧ. При этом о причинах, которыми мотивировалось подобное намерение, он не сообщил.

Это сделал по существу замминистра внутренних дел Михаил КОРНИЕНКО, указав на встрече с журналистами, что «после изменения руководства МВД требования к личному составу усилились, в связи с чем рапорты об отставке было предложено написать тем, кто "скажем, недостаточно удачно выполняет свои обязанности".

М.КОРНИЕНКО отрицал политические основания в вопросе отставки некоторых руководителей областных управлений МВД, однако не исключил ротации среди них. "Политической почвы нет, настало время, когда надо выполнять новые требования", - сказал замминистра.

Справка УНИАН. Г.ПОДРОЙКО родился в Ворошиловграде. В 1984 г. закончил Ворошиловградский государственный педагогический институт, в 1997 г. – Национальную академию внутренних дел Украины. В Одесскую область переведен в ноябре 2001 г. с должности начальника управления уголовного розыска Луганской области. С момента перевода и до октября 2003 г. находился на посту заместителя (затем – первого заместителя) начальника УМВД в Одесской области, начальника криминальной милиции. Награжден медалями «За безупречную службу» ІІ и ІІІ ступени.