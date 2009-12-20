Укргидрометцентр МЧС выступил со штормовым предупреждением

Украинский гидрометеорологический центр Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций предупреждает о сложных погодных условиях на территории Украины 20 декабря.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ночью в восточной части и Прикарпатских областях, днем на большей части территории Украины снег, местами сильные снегопады, метели, снежные заносы, утром и днем в южной части и Приазовье местами сильные осадки, налипание мокрого снега, сильный гололед. В Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах и южной части местами порывы ветра 25-30 м/с, на высокогорье Карпат 40 м/с, на дорогах Украины гололедица.