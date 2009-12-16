У Тимошенко назвали главное условие МВФ
Сделать бюджет более реальным
Главным условием выделения очередного транша кредита МВФ является разработка более реального проекта бюджета на следующий год.
Об этом заявил заместитель министра финансов Александр Савченко в эфире 5 канала.
"Главное условие - сделать бюджет более реальным, а значит более жестким", - сказал он.
"Зарплата, по крайней мере, работников бюджетной сферы, должна расти в следующем году только на уровне инфляции, то есть реально это где-то на 10-11%, а не больше, как это было предусмотрено", - отметил чиновник.
"Бюджетный дефицит должен составлять 3%, а с Нафтогазом - 4%, а не 6-7%, как это было запланировано", - заявил Савченко.
Он подчеркнул, что "требования новых социальных законов ведут не к уменьшению бюджетного дефицита, а к его существенному увеличению".
"Надо сокращать бюджетный дефицит. Надо посмотреть на прогноз ВВП, который будет в следующем году меньше, чем ожидают депутаты, и корректировать наши расходы", - заявил замминистра.
"Мы ожидаем, что весной мы будем иметь больше поступлений в бюджет, и тогда сможем пересмотреть этот бюджет и увеличить зарплату, социальные выплаты, но на базе реальных поступлений", - подчеркнул Савченко.
Как известно, ранее премьер Юлия Тимошенко заявила, что правительство продолжает переговорный процесс с МВФ о выделении четвёртого транша кредита.