У Тимошенко назвали главное условие МВФ

Главным условием выделения очередного транша кредита МВФ является разработка более реального проекта бюджета на следующий год.

Об этом заявил заместитель министра финансов Александр Савченко в эфире 5 канала.

"Главное условие - сделать бюджет более реальным, а значит более жестким", - сказал он.

"Зарплата, по крайней мере, работников бюджетной сферы, должна расти в следующем году только на уровне инфляции, то есть реально это где-то на 10-11%, а не больше, как это было предусмотрено", - отметил чиновник.

"Бюджетный дефицит должен составлять 3%, а с Нафтогазом - 4%, а не 6-7%, как это было запланировано", - заявил Савченко.

Он подчеркнул, что "требования новых социальных законов ведут не к уменьшению бюджетного дефицита, а к его существенному увеличению".

"Надо сокращать бюджетный дефицит. Надо посмотреть на прогноз ВВП, который будет в следующем году меньше, чем ожидают депутаты, и корректировать наши расходы", - заявил замминистра.

"Мы ожидаем, что весной мы будем иметь больше поступлений в бюджет, и тогда сможем пересмотреть этот бюджет и увеличить зарплату, социальные выплаты, но на базе реальных поступлений", - подчеркнул Савченко.

Как известно, ранее премьер Юлия Тимошенко заявила, что правительство продолжает переговорный процесс с МВФ о выделении четвёртого транша кредита.

Украинская правда