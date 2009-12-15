Сегодня, 15 декабря, в Украине стартовала вступительная кампания 2010 года.

Украинский центр оценивания качества образования начал регистрацию лиц, желающих пройти внешнее независимое оценивание, сообщили УНИАН в пресс-службе УЦОКО, отметив, что именно его результаты будут засчитываться как вступительные экзамены во все высшие учебные заведения.

Сегодня для будущих абитуриентов открыто около 900 пунктов регистрации. Каждый желающий должен лично явиться в пункт регистрации, и только в исключительных случаях это может сделать вместо него доверенное лицо. То есть, нынешняя регистрация на внешнее оценивание становится полностью самостоятельной и индивидуальной для каждого абитуриента. Единственным основанием для регистрации является собственное волеизъявление лица, которое будет участвовать во внешнем оценивании.

Как сообщалось ранее, будущему абитуриенту во время регистрации нужно будет подать паспорт (если же по состоянию на 15 декабря 2009 года будущему абитуриенту не исполнилось 16 лет, и у него еще нет паспорта, – свидетельство о рождении). Также – документ о получении полного общего среднего образования (аттестат) или его копию. Тем, кто получит полное общее среднее образование в 2010 году, – справку из учебного заведения (образец такой справки размещен на сайте Украинского центра). Кроме того, нужно принести две фотографии размером 3х4 см и два пластиковых файла для хранения документов формата А4.

После завершения регистрации каждый абитуриент получит бланк сертификата внешнего независимого оценивания с фотографией, который он должен предъявлять во время прохождения тестирований и вступления в высшее учебное заведение. После завершения внешнего оценивания абитуриенты должны будут самостоятельно распечатать со своей страницы приложение к сертификату, где будут указаны полученные ими результаты, которое вместе с сертификатом необходимо будет подать в приемную комиссию выбранного учебного заведения.

В этом году абитуриенты, при необходимости, будут иметь возможность вносить изменения в свои регистрационные данные неограниченное количество раз, однако сделать это можно лишь в течение периода регистрации, то есть до 31 марта 2010 г. Именно в этот день в 18 часов завершится регистрация для участия во внешнем оценивании.

„Регистрация будет длиться три с половиной месяца, однако мы настоятельно рекомендуем не откладывать ее на последние дни”, - подчеркнул директор Украинского центра оценивания качества образования Игорь ЛИКАРЧУК.

Как сообщалось, для участия во внешнем оценивании 2009 года зарегистрировались 461 тыс. 981 человек, прошли тестирование – 433 тыс. 999 человек.