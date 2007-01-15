Грузия начала получать газ по 63 доллара

Грузия сегодня впервые стала получать природный газ с азербайджанского месторождения Шах-Дениз. "Грузия уже получила сегодня газ с Шах-Дениз. Таким образом, из Азербайджана ежесуточно будет поступать 4 млн куб. м газа - 3 млн куб. м по старому газопроводу и 1 млн куб. м - по новому газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзерум", - пояснил журналистам министр топлива и энергетики Грузии Николоз Гилаури.

Стоимость поставок газа с месторождения Шах-Дениз составляет 63 долл. за 1 тыс. куб. м, остальной объем азербайджанского газа - по 120 долл. за 1 тыс. куб. м.

В настоящее время Грузия получает также российский природный газ по цене 235 долл. за 1 тыс. куб. м, но ожидается, что через три месяца, когда объем импортируемого с Шаз-Дениз топлива за счет турецкой квоты добычи увеличится, Грузия откажется от большей части российских поставок.

"Реально получается, что Грузия действительно становится независимым государством: из страны уходят российские вооруженные силы, и, кроме того, Грузия становится энергетически независимой от России", - сказал в беседе с журналистами министр экономического развития страны Георгий Арвеладзе.

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