В Тернополе облицевали медью памятник Бандере

В Тернополе завершена облицовка медью памятника проводнику ОУН Степану Бандере, который почти 10 месяцев был закрыт лесами.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, председатель облгосадминистрации Юрий ЧИЖМАРЬ осмотрел выполненные работы и выразил благодарность всем, кто приобщился к их проведению. Вместе с тем, он отметил, что еще необходимо провести работы по упорядочению территории вокруг монумента, а также спроектировать и установить соответствующую подсветку памятника.

Как сообщал УНИАН, памятник С.Бандере в Тернополе открыли 26 декабря 2008 года напротив облгосадминистрации при входе в парк имени Тараса Шевченко по случаю 100-летия со дня рождения проводника ОУН, которое приходилось на 1 января 2009 года.

Поскольку к открытию памятника его не успели покрыть медью, скульптуру на гранитном постаменте просто покрасили в коричневые тона. Весной вокруг памятника установили леса и в течение года прохожие самого памятника видеть не могли, поскольку вокруг была натянута полиэтиленовая пленка.

2009 год в Тернопольской области объявлен Годом С.Бандеры.