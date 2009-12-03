Пукача оставили под стражей еще на два месяца

Апелляционный суд Киева продлил Алексею ПУКАЧУ еще на два месяца содержание под стражей.

Об этом УНИАН сообщил начальник пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины Юрий БОЙЧЕНКО

При этом, со ссылкой на слова начальника следственной группы, расследующей дело об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, Александра ХАРЧЕНКО отметил: «ПУКАЧ будет находиться под стражей до суда ровно столько, сколько нужно».

Таким образом, А.ПУКАЧ будет находиться под стражей, как минимум, до февраля следующего года.

Справка УНИАН. Г.Гонгадзе был убит осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве журналиста трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА, и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый – бывший начальник Главного управления криминального розыска Департамента внешнего наблюдения МВД А.ПУКАЧ – находился в розыске с 2005 года.

21 июля с.г. в селе Молочки Чудновского района Житомирской области А.ПУКАЧ был задержан.