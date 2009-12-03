В воскресенье в девяти городах - праздничные фейерверки и салюты
10:18, 03 декабря 2009Общество
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Иващенко подписал указ
|Валерий ИВАЩЕНКО
Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны, соответствующий приказ подписал временно исполняющий обязанности министра обороны Украины Валерий ИВАЩЕНКО.
Так, согласно приказу, 6 декабря в 18.00 праздничные фейерверки и салюты двадцатью залпами состоятся в столице Украины – городе-герое Киеве, городах-героях Одессе, Севастополе, Керчи, а также в городах Виннице, Львове, Житомире, Ровно и Днепропетровске.
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