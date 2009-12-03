Президент Бразилии попросил Тимошенко принять делегацию минобороны

Украина и Бразилия заинтересованы в активизации военно-технического сотрудничества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и Президент Федеративной Республики Бразилия Луис Инасио Лула да СИЛВА во время встречи в Киеве.

«Такое сотрудничество для Украины является очень желательным. Мы можем быть чрезвычайно эффективными партнерами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь, Президент Бразилии сообщил, что завтра делегация Министерства обороны Бразилии планирует посетить ряд предприятий военной промышленности Украины.

Он обратился с просьбой к Ю.ТИМОШЕНКО по результатам этих посещений принять эту делегацию для определения приоритетных направлений сотрудничества в военно-технической сфере.