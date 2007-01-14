Ющенко рассказал, куда ушли 100 млн. грн. бюджетных средств

Президент Украины положительно оценивает выполнение в прошлом году протипаводкових мероприятий на Закарпатье, в том числе строительство защитной дамбы вблизи города Чоп.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, по словам В.ЮЩЕНКА, в прошлом году на защитные и предохранительные работы было потрачено около 100 млн. грн. бюджетных средств. За эти деньги была построена дамба, проведено ремонт мостов, домов, осуществлено переселение семей и тому подобное. «Комплекс мероприятий против паводковой стихии был выполнен на высоком уровне», – отметил Глава государства.

В 2007 году для продолжения осуществления протипаводкових мероприятий предусмотренное государственное финансирование в размере 70 млн. грн. Эти деньги будут направлены на разработку новых технологий укрепления, в частности, формирование оттоков для паводковых вод.

Президент Украины также отметил, что население Закарпатья достойно оценивает усилие государства в этом направлении.