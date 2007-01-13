В Харькове совершено покушение на секретаря горсовета

В ночь с 12 на 13 января в Харькове возле гостиницы "Националь" на проспекте Ленина прозвучал взрыв, в результате которого никто не пострадал.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УМВД в Харьковской области, взрывное устройство сработало в тот момент, когда в здание входил секретарь Харьковского городского совета Геннадий КЕРНЕС.

По сообщению пресс-службы Харьковского горсовета, сам Г.КЕРНЕС заявляет, что взрыв представлял собой покушение на его жизнь.

«Он находился примерно в 15 метрах от места взрыва и не пострадал. Как только на место приехали представители правоохранительных органов, секретарь горсовета написал заявление о покушении на его жизнь. Это происшествие Г.КЕРНЕС связывает с угрозами в его адрес», - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что «после Нового года неизвестный звонил Г.КЕРНЕСУ и угрожал ему и его детям. После этого секретарь горсовета обратился к правоохранительным органам, в МВД и СБУ. Секретарь горсовета считает, что люди, которые угрожали ему по телефону, этой ночью покушались на него».

По данным УМВД Харьковской области, сообщение о взрыве поступило в 00:40 субботы оператору службы "02". На месте происшествия выяснилось, что взорвалось самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением. Оно было закреплено на елке на высоте одного метра в 12 метрах от входа в гостиницу. По оценкам взрывотехников, взрывное устройство весом около 30 грамм могло быть начинено гайками и болтами. Радиус разлета осколков составил семь метров.

В Центре общественных связей УМВД в Харьковской области информировали, что расследованием инцидента будет заниматься прокуратура. Все собранные милиционерами материалы переданы ей.