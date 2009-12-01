Жители Украины оплатили 98% коммунальных услуг

Население Украины за январь-октябрь т.г. оплатило за жилищно-коммунальные услуги на 97,8% начисленных за этот период сумм – 20,8 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, среди регионов наивысший уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги отмечен в Херсонской, Кировоградской, Киевской и Закарпатской областях (105,5–104,1%), самый низкий – в Киеве, Севастополе и Одесской области (89,5–94,4%).

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета в октябре т.г. увеличились на 28,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и с учетом электроэнергии (из расчета 100 кВт/час) составляли 238,9 грн.

По данным Госкомстата, в январе-октябре жители страны оплатили за электроэнергию 5,4 млрд. грн. (117% начисленных за этот период сумм).

Среди регионов наивысший уровень оплаты электроснабжения наблюдался в Закарпатской области, Севастополе, Херсонской и Одесской областях (180,6–163,1% с учетом погашения долгов предыдущих периодов), самый низкий – в Черниговской, Житомирской, Сумской, Полтавской, Львовской и Хмельницкой областях (68,0–83,8%). Задолженность населения по оплате электроэнергии на начало ноября составляла 2863,8 млн. грн.