Суд отпустил восвояси виновных по делу о взрывах в Лозовой

Сегодня в Военном апелляционном суде Военно-Морских сил Украины в Севастополе завершилось рассмотрение дела о взрывах на артиллерийских складах близ райцентра Лозовая Харьковской области в августе 2008 года.

Обвиняемый бывший командир части, подполковник Андрей ПОЛЯКОВ признан виновным, но амнистирован, сообщил ИА "МОСТ-Харьков" заместитель военного прокурора Центрального региона Андрей ПОДОСИНОВ.

По его словам, в конце судебного процесса бывший командир части, подполковник А.ПОЛЯКОВ потребовал амнистии, сославшись на Закон «Об амнистии», принятый Верховной Радой 12 декабря 2008 года. Этим законом предусмотрено объявлять амнистию и распространять ее действие в первую очередь на те категории осужденных, которые наиболее незащищены и уязвимы социально: на несовершеннолетних и женщин, а также мужчин, которые имеют детей в возрасте до 16 лет или детей-инвалидов.

Поскольку у А.ПОЛЯКОВА несовершеннолетняя дочь, и он является участником боевых действий, судья счел нужным удовлетворить его ходатайство. Так же, как и второго обвиняемого - главного инженера 61-ой военной части Александра ЗАИКУ, сообщил А.ПОДОСИНОВ, добавив, что А.ЗАИКА тоже воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

"Суд признал ПОЛЯКОВА и ЗАИКУ виновными, но решил их амнистировать. Амнистия - это воля государства дать возможность человеку исправиться без наказания. Предполагается, что человек осознает свою вину и больше не совершит преступления", - сказал А.ПОДОСИНОВ.

Справка УНИАН. 27 августа 2008 года на территории 61-го арсенала Министерства обороны возле города Лозовая Харьковской области произошел пожар с последующей детонацией боеприпасов. За пределы 5-километровой зоны были эвакуированы свыше 1,5 тыс. лиц, еще около 2-х тысяч оставили эту зону на собственном автотранспорте, за пределы 3-километровой зоны было выведено 4600 лиц.

Вследствие взрывов сгорели несколько частных домов, были повреждены две школы и два детсада в Лозовой, а также Катериновскую общеобразовательную школу, детсад, учебно-воспитательный комплекс и общеобразовательную школу в с. Кирово Близнюковского района.