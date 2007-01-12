В Америке считают, что Ющенко и Янукович причиняют вред Украине

Борьба за власть между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ наносит удар по национальной политике.

Как сообщает РИА «Новости», об этом в ходе открытой части слушаний комитета по разведке Сената США в Вашингтоне заявил директор Национальной разведки США Джон НЕГРОПОНТЕ.

"Политическая ситуация в Украине остается неурегулированной. Борьба за власть между Президентом ЮЩЕНКО и премьер-министром ЯНУКОВИЧЕМ продолжает наносить удар по украинской политике и национальной стратегии", - сказал Д.НЕГРОПОНТЕ.

По его словам, победа Партии регионов на парламентских выборах вызвала волну цинизма по отношению к обещаниям "помаранчевой" революции, укрепив позицию России в регионе.