Фрадков: имидж России пострадал из-за проблем с транзитом нефти

Имидж России как надежного поставщика энергоресурсов пострадал из-за проблем с транзитом нефти через территорию Беларуси, констатирует премьер-министр РФ Михаил ФРАДКОВ. Об єтом сообщает РИА «Новости».

"Наши переговоры всегда отличались прагматичным подходом с учетом интересов наших стран. К сожалению, в последнее время что-то не сработало, и я вам откровенно скажу, в результате пострадал имидж России как надежного поставщика энергоресурсов", - сказал М.ФРАДКОВ, открывая сегодня в Москве переговоры со своим белорусским коллегой Сергеем СИДОРСКИМ.

По словам премьера, это сопровождалось издержками, которые российский бюджет несет в рамках Союзного государства и ЕврАзЭС.

"Я это говорю для того, чтобы со всей ответственностью подойти к решению вопроса, за которым смотрят граждане и наших стран, и международного сообщества", - подчеркнул М.ФРАДКОВ.

Он отметил, что переговорный процесс проходит непросто, но переговоры, по поручению президентов двух стран, необходимо довести до конца.