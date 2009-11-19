Луценко: по закону, коррупция не является преступлением

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО считает, что борьбу с коррупцией в Украине часто используют для сведения счетов или она сводится к хаотическим внесениям изменений в законодательство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Донецке.

«На самом деле, мне кажется, что борьба с коррупцией часто сводится у нас в стране к сведению счетов или к хаотическим изменениям в законодательство», - отметил министр, добавив, что этим подменяются «очень понятные вещи, которые давно апробированы за границей, такие как декларация о доходах и, подчеркиваю, о расходах госслужащих, правоохранителей, судей, прокуроров и членов их семей». Говоря о ситуации в Украине с этим вопросом, он подчеркнул, что «этот механизм апробирован давно, но у нас, к сожалению, даже принятый закон об обязательной декларации не учитывает правоохранителей, судей, прокуроров и прочих, госслужащих – учитывает, но членов их семей – нет».

«Думаю, что коррупция в нашей стране стала больше символом борьбы, чем на самом деле предметом воплощения тех или иных мероприятий», - акцентировал Ю.ЛУЦЕНКО, отметив, что в нашей стране «даже принятые законы на самом деле не всегда соответствуют потребностям дня».

Министр напомнил, что коррупция, согласно украинскому законодательству, не уголовное преступление, а административное нарушение. «И в 2005 году, когда как бы победили большинство депутатов, которые считали самым главным борьбу с коррупцией, было внесено изменение (в закон), согласно которому зафиксированного милицией, осужденного судом коррупционера не увольняют с работы, - объяснил Ю.ЛУЦЕНКО. - Они изъяли такой предмет как обязательное увольнение с работы признанного судом коррупционера».

Министр посетовал, что «сегодня в государстве таким образом существует ситуация, когда протокол о коррупции утвержден судом, а коррупционер заплатил 1 200 грн. и дальше спокойно работает». «Очевидно, что этот закон не приводит ни к какому результату, кроме позора для государства», - заключил Ю.ЛУЦЕНКО.