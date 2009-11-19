В Украине диагноз «свиной грипп» подтвердился у 17 умерших

В Украине диагноз “грипп А/H1N1” подтвержден у 225 человек, в том числе у 17 умерших.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Украины Василий ЛАЗОРИШИНЕЦ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"У нас было проведено исследование образцов 1168 тысяч человек, из них у 225 подтверждено, что это грипп вируса А/H1N1. Среди умерших официально на грипп А подтвержден 21 случай и 17 – вирус “калифорнийского” гриппа", - сказал В.ЛАЗОРИШИНЕЦ.

По его словам, лабораторными исследованиями за последние сутки в двух случаях вирус А/H1N1 не подтвердился.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 18 ноября в Украине в результате гриппа и острых респираторных вирусных инфекций умерли 344 человека, в частности, за последние сутки - 18.

По данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 18 ноября, всего в Украине зарегистрировано 1 млн. 502 тыс. 345 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Госпитализированными за все время эпидемии (с 29 октября) были 85 тыс. 904 человека. 233 человека находятся в отделениях реанимации, 42 – на искусственной вентиляции легких.

Эпидемический порог превышен в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ривненской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях, а также в Киеве.