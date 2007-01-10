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В Киеве девушка совершила самоубийство, прыгнув с моста в воду (фоторепортаж)
13:20, 10 января 2007
Общество
5196
0
Трагедия произошла на Троещине
Магнолия ТВ
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