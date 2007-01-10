Минюст: киевляне могут не платить за услуги ЖКХ по новым тарифам

Министерство юстиции Украины заверяет, что киевляне могут не платить за жилищно-коммунальные услуги по новым тарифам.

Как сообщила руководитель пресс-службы Минюста Лия ИЛЬЧЕНКО в интервью газете «Дело» (10 января с.г.), позиция министерства по вопросу повышения тарифов не изменилась. «Поскольку решение мэра ЧЕРНОВЕЦКОГО не было зарегистрировано в Минюсте, оно является незаконным, и жители столицы могут не платить за коммунальные услуги по новым тарифам», - отметила руководитель пресс-службы Минюста.

По словам Л.ИЛЬЧЕНКО, согласно Конституции Украины, любое незаконное решение органов власти не является обязательным для исполнения. Более того, исполнение незаконных распоряжений может повлечь за собой ответственность, в том числе уголовную.

Вместе с тем, напоминает «Дело», 15 января киевляне получат квитанции с новыми тарифами за коммунальные услуги.

В частности, газете в бухгалтерии ЖЭКа №512 столицы сообщили, что уже начислили плату за коммунальные услуги по новым тарифам, в соответствии с которыми плата за газ для населения остается неизменной, однако квартплата, а также водоснабжение и прочие услуги возросли в три раза.

Эту информацию подтвердили изданию и в Главном информационно-вычислительном центре (ГИВЦ), где печатаются квитанции для населения. «Мы получили данные по начислениям из ЖЭКов и уже напечатали квитанции по коммунальным услугам в соответствии с новыми тарифами», - сказал «Делу» заместитель директора ГИВЦ Валерий КОНОНЕЦ.