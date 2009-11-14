В Луганске на 2 часа перекрыли трассу к аэропорту
11:53, 14 ноября 2009Общество
1117 0
Из-за сообщения о заминировании
Вчера вечером по телефону „02” поступило анонимное сообщение о минировании трассы «Луганск – аэропорт».
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС в Луганской области.
Трасса срочно была перекрыта более чем на два часа - с 21.35 до 23.50. В результате проверки саперами дорожного покрытия и обочины взрывных устройств не обнаружено. К проверке привлекались почти 40 сотрудников милиции, МЧС и СБУ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter