В Луганске на 2 часа перекрыли трассу к аэропорту

Вчера вечером по телефону „02” поступило анонимное сообщение о минировании трассы «Луганск – аэропорт».

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС в Луганской области.

Трасса срочно была перекрыта более чем на два часа - с 21.35 до 23.50. В результате проверки саперами дорожного покрытия и обочины взрывных устройств не обнаружено. К проверке привлекались почти 40 сотрудников милиции, МЧС и СБУ.