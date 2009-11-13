Польская община просит передать ей ряд объектов во Львове

Официальный Киев рассчитывает, что польские власти будет способствовать передаче Украинского дома в Перемышле в собственность украинской общине в Польше.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра, об этом шла речь во время встречи вице-премьер-министра Ивана ВАСЮНИКА с председателем Федерации польских организаций в Украине Эмилией ХМЕЛЕВОЙ.

Встреча проходила при участии мэра Львова Андрея САДОВОГО и была посвящена проблемам удовлетворения культурно-образовательных потребностей польского национального меньшинства в Украине.

И.ВАСЮНИК отметил позитивный шаг польской стороны о передаче в Перемышле украинской общине здания Народного дома. В то же время вице-премьер выразил убеждение, что власть польского города в ближайшее время завершит все необходимые формальности и снимет все преграды, касающиеся передачи в собственность украинской общине в Польше Украинского дома.

"Украинская сторона продемонстрирует свою партнерскую позицию. Надеюсь, что власти Львова проявят мудрую позицию так, как это было при открытии польского кладбища на Лычаковском кладбище", – сказал И.ВАСЮНИК.

Вице-премьер в присутствии Э.ХМЕЛЕВОЙ выразил надежду, что А.САДОВЫЙ предпримет необходимые шаги для удовлетворения нужд польской общины.

И.ВАСЮНИК ожидает, что львовская городская власть рассмотрит в первоочередном порядке запрос польской общины с перечнем конкретных объектов.