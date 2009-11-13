Кабмин передал деньги Мистецького арсенала на финансирование суда

Кабинет министров Украины перераспределил средства Стабилизационного фонда для финансирования Высшего административного суда Украины.

Соответствующее постановление (№ 1195 от 11 ноября 2009 года) обнародовано на Правительственном портале.

В частности, правительство постановило осуществить перераспределение средств Стабилизационного фонда в сумме 2,5 млн. грн. путем уменьшения объема расходов, предусмотренных пунктом 16 части первой статьи 76 Закона “О Государственном бюджете Украины на 2009 год” (создание комплекса "Мистецький арсенал"), и увеличения объема расходов, предусмотренных пунктом 22 части первой статьи 76 госбюджета, для осуществления мер по обеспечению деятельности ВАСУ.

Согласно решению Кабмина, средства выделяются Высшему админсуду на безвозвратной основе за счет поступлений от целевого размещения государственных ценных бумаг, а в случае их недостаточности - за счет поступлений от приватизации государственного имущества, средств, полученных от продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения или прав на них, которые находятся в государственной собственности, на которых расположены объекты, подлежащие приватизации, или остатков средств Стабилизационного фонда.

Правительство поручило Министерству финансов без предварительного согласования с комитетами Верховной Рады Украины по вопросам финансов и банковской деятельности и по вопросам бюджета обеспечить внесение соответствующих изменений в расписание государственного бюджета, а Государственному казначейству - перечислить выделенные средства.

В то же время Кабинет министров поручил ВАСУ согласовать перераспределение средств Стабилизационного фонда с комитетами Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности и по вопросам бюджета.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября Высший административный суд Украины заявил, что вынужден остановить свою работу из-за невозможности отправлять почтовую корреспонденцию в связи с отсутствием средств, предусмотренных для этого, и задолженностью перед «Укрпочтой» за октябрь в размере около 62 тыс. грн. Из-за долгов «Укрпочта» отказалась предоставлять свои услуги.

Сегодня, 13 ноября, «Укрпочта» дала согласие на отправку почтовой корреспонденции ВАСУ - под гарантийные обязательства.