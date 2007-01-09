В Луганской области застрелился солдат
10:19, 09 января 2007Общество
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Ведется следствие
24-летний старший сержант контрактной службы Рубежанской воинской части N3023 «В» (Рубежное, Луганская область) 8 января в 5:00 покончил с собой, выстрелив себе в рот из автомата.
Об этом сообщил помощник военного прокурора Луганской области Леонид Ткаченко. По его информации, смерть наступила мгновенно. Предварительной причиной самоубийства послужили семейные проблемы.
Старший сержант служил в части с 2005 года.
Ведется следствие.
Обком со ссылкой на Украинские новости
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