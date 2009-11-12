Двух бегемотих из Израиля задержали в порту Одессы

Две самки бегемота, привезенные из зоологического центра Тель-Авива для зоопарков Николаева и Харькова, находятся на территории Одесского порта.

Как передает корреспондент УНИАН, животных пока не пропускают представители Госкомитета ветеринарной медицины.

По словам представителей порта и корабля, имеются «какие-то проблемы с документами, потому что бегемоты здоровы». Процесс выгрузки еще не начинался.

В то же время, представители Николаевского зоопарка, заплатившего за перевозку животных 280 тыс. грн., рассчитывают на благополучный финал и уже собираются показать своему «мальчику» обеих «девочек», чтобы он выбрал себе одну. После этого вторая поедет в Харьковский зоопарк.

Как сообщал УНИАН, бегемотов из израильского зоологического парка "Рамат Ган", расположенного в Тель-Авиве, Николаевский зверинец получил бесплатно, оплатив лишь доставку бегемотов. Ранее, в ноябре 2008 года в зоопарке умерла бегемотиха Стела. Сразу после смерти самки бегемота сотрудники Николаевского зоопарка стали подыскивать по миру самку для овдовевшего Казимира и договорились с зоопарком Тель-Авива.

Когда документы были практически оформлены, об отправке «невесты» узнали в Харьковском зоопарке и попросили для себя еще одну самку бегемота. В итоге в Украину из Израиля отправили двух молодых самок в возрасте 2-3 лет.

Всего в Украине вместе с овдовевшим николаевским Казимиром осталось 4 бегемота - 1 самка преклонного возраста (50 лет) в Киевском зоопарке и 2 самца - в Харькове.