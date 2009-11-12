Завтра в Украине будет теплая дождливая погода.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 13 ноября по Украине облачная погода с прояснениями. Местами небольшой дождь, в Карпатах - с мокрым снегом, в восточной части, Крыму и Приазовье утром и днем умеренные дожди. В восточной части ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный с переходом в северо-западный, 5-10м/с. Температура ночью 2-7° тепла, в Крыму и Приазовье - 8-11°, днем - 4-9° тепла, в южной части - 10-15°.

В Киевской области ночью без осадков, утром и днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 2-7° тепла, днем - 4-9°.

В Киеве облачная погода с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 3-5° тепла, днем - 6-8°.