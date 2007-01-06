В лобовом столкновении с грузовиком погибли все пассажиры Опеля

В автомобильной аварии в Луганской области погибли 5 человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, сегодня на 768 км автодороги "Киив-харкив-довжанский" водитель автомобиля "Опель Рекорд", двигаясь в направлении г. Антрацит, при обгоне, с нарушением правил дорожного движения (пересек сплошную линию дорожной разметки, которая запрещает такой маневр), выехал на встречную полосу. В результате, легковой автомобиль столкнулся с грузовым автомобилем "МАН" с полуприцепом - цистерной, что двигался во встречном направлении.

В результате ДТП водитель и четыре пассажира автомобиля "Опель", среди которых - женщина с ребенком, погибли.