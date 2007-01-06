В лобовом столкновении с грузовиком погибли все пассажиры Опеля
09:57, 06 января 2007Общество
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Среди них женщина с ребенком
В автомобильной аварии в Луганской области погибли 5 человека.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, сегодня на 768 км автодороги "Киив-харкив-довжанский" водитель автомобиля "Опель Рекорд", двигаясь в направлении г. Антрацит, при обгоне, с нарушением правил дорожного движения (пересек сплошную линию дорожной разметки, которая запрещает такой маневр), выехал на встречную полосу. В результате, легковой автомобиль столкнулся с грузовым автомобилем "МАН" с полуприцепом - цистерной, что двигался во встречном направлении.
В результате ДТП водитель и четыре пассажира автомобиля "Опель", среди которых - женщина с ребенком, погибли.
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