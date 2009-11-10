В Закарпатье объявили штормовое предупреждение в связи с сильными осадками, ожидают повышения уровня воды в реках.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды ГУ МЧС в Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, ночью и утром 11 ноября по Закарпатской области и в Ужгороде ожидаются сильные, местами очень сильные дожди.

Кроме того, предупреждают спасатели, на высокогорье Закарпатской области ожидаются сильные осадки с мокрым снегом.

Также в области ожидается усиление юго-восточного ветра в горных районах до 19-24м/с.

В Центре пропаганды также сообщают, что за минувшие сутки на реках Закарпатской области происходило повышение уровня воды на 10-80 см. Поскольку на протяжении следующих двух суток ожидаются дожди, местами сильные, то на реках области прогнозируется постепенное повышение уровня воды на 0,3-1,0 м.