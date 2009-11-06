Нафтогаз завершил перевод денег за российский газ

НАК «Нафтогаз Украины» завершил процесс перевода денег за потребленный в октябре российский газ.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель НАК «Нафтогаз Украины».

«Процесс перевода денег завершили», - сказал он.

При этом в компании не уточнили сумму платежа за потребленный в октябре российский газ.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что «Нафтогаз Украины» рассчитался с «Газпромом» за газ, поставленный в Украину в октябре текущего года.

При этом она отметила, что произвести проплату было достаточно сложно.

3 ноября, выступая в парламенте, Ю. ТИМОШЕНКО сказала, что "Нафтогаз" за потребленный в октябре газ должен перечислить российскому "Газпрому" 4 млрд. грн.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

До сих пор Украина своевременно и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ.