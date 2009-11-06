«Укртатнафта» как совместное предприятие не существует (заявление)

ЗАО «Укртатнафта» призывает «Татнефть» «прекратить информационные спекуляции вокруг нашего предприятия и признать очевидный факт – «Укртатнафта» как совместное предприятие больше не существует». Об этом говорится в заявлении ЗАО «Укртатнафта», переданном УНИАН.

Как отмечается в документе, 5 ноября в средствах массовой информации было распространено заявление российского ОАО «Татнефть», которое считает якобы незаконным вынесенное 3 ноября 2009 года решение Хозяйственного суда Полтавской области. Данным судебным актом была признана недействительной покупка «Татнефтью» 8,6% акций ЗАО «Укртатнафты», кроме того, суд обязал ОАО «Татнефть» вернуть данный пакета акций ЗАО «Укртатнафта» эмитенту. Также глава Наблюдательного Совета ОАО «Татнефть» Рустам МИННИХАНОВ заявил, что «Укртатнафта» должно продолжить свое существование как совместное предприятие Украины и Татарстана.

В связи с этим ЗАО «Укртатнафта» заявляет, что Хозсуд Полтавской области признал покупку 8,6% акций «Укртатнафты» российской «Татнефтью» незаконной и обязал передать указанный пакет эмитенту в полном соответствии с действующим законодательством Украины. Данное наше заявление базируется на том, что в процессе приобретения акций «Укртатнафты» «Татнефть» нарушила действующее законодательство Украины. В частности, без согласования с украинской стороной был изменен вид взноса в уставный фонд «Укртатнафты», говорится в заявлении.

«Укртатнафта» напоминает, что согласно Межправительственному соглашению между Украиной и Республикой Татарстан о создании компании, Украина внесла в уставный фонд совместного предприятия Кременчугский НПЗ, а Республика Татарстан и ОАО «Татнефть» должны были передать права пользования 25-ю месторождениями нефти в Татарстане. Но вместо этого Республика Татарстан внесла в уставный фонд ЗАО СП «Укртатнафта» акции «Татнефтепрома». А еще один акционер «Укртатнафты» - ОАО «Татнефть» - вместо нефтяных месторождений без согласования с украинской стороной перечислила денежные средства. Однако замена предмета взноса в уставной фонд ЗАО является нарушением законодательства Украины, отмечается в заявлении.

При этом авторы заявления подчеркивают, что Киевский апелляционный хозяйственный суд своим решением от 14 мая 2009 года признал недействительным решения общих собраний акционеров ЗАО «Укртатнафта» (оформленные пунктом 2 раздела 3 Протокола №2 от 19.07.1999) об изменении структуры взносов учредителей. Данное решение Киевского апелляционного хозсуда 29 октября 2009 года было оставлено без изменений Верховным Судом Украины. Таким образом, замена предмета взноса в уставной фонд ЗАО «Укртатнафты», произведенная «Татнефтью», была признана незаконной высшей судебной инстанцией Украины. Данное решение вступило в законную силу, обжалованию оно не подлежит, подчеркивает ЗАО «Укртатнафта».

Кроме того, отмечается в заявлении, на протяжении 2007-2009 годов в Татарстане была проведена крупномасштабная афера, в результате которой внесенные татарской стороной в уставный фонд «Укртатнафты» 73,92% акций ОАО «Татнефтепром» были фактически похищены у нашей компании. Ряд предвзятых судебных решений привели к противоправному изъятию взноса татарской стороны в уставный фонд «Укртатнафты».

При этом, отмечается в заявлении, отчуждение взноса татарской стороны в уставный фонд «Укртатнафты» произошло с нарушением ряда межгосударственных соглашений.

По информации ЗАО «Укртатнафта», 11 сентября 2009 года в Казани прошли торги по продаже изъятых противоправным образом у нашей компании 73,92% акций ОАО «Татнефтепром», которые приобрело ЗАО «Алойл», близкое к руководству «Татнефти». Тем самым по инициативе представителей Татарстана из уставного фонда совместного предприятия «Укртатнафта» был выведен последний реальный взнос татарской стороны. Следовательно, имеются все юридические основания утверждать – ЗАО «Укртатнафта» в качестве совместного украинско-татарского предприятия не существует, говорится в заявлении.

В связи с вышеизложенным ЗАО «Укртатнафта» «категорически возражает против заявления представителей ОАО «Татнефть», в котором утверждается, что наше предприятие является и должно оставаться украинско-татарским СП». Более того, ЗАО «Укртатнафта» осуждает безосновательные и предвзятые оценки решения Хозяйственного суда Полтавской области, сделанные руководством «Татнефти». «Мы расцениваем позицию татарской стороны относительно якобы продолжения существования «Укрататнафты» в форме СП как посягательство на собственность украинского государства (напомним, что 43% акций ЗАО «Укртатнафта» находятся в государственной собственности Украины) и попыткой дискредитировать украинскую судебную систему», - говорится в заявлении.

ЗАО «Укртатнафта» призывает «Татнефть» «прекратить информационные спекуляции вокруг нашего предприятия и признать очевидный факт – «Укртатнафта» как совместное предприятие больше не существует», отмечается в документе.