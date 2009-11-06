ВР внесла изменения в закон о музеях и музейном деле

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О музеях и музейном деле» (регистрационный № 3020).

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 375 народных депутатов из 440, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно закону, по своему профилю музеи разделяются на природоведческие (антропологические, биологические, ботанические, геологические, зоологические, минералогические, палеонтологические), исторические (общеисторические, военно-исторические, истории религии, историко-бытовые, археологические, этнографические), литературные, художественные (изобразительного, декоративно-прикладного, народного, современного искусства), художественные (театральные, музыкальные, музеи кино), научно-технические, комплексные (краеведческие, экомузеи), отраслевые и тому подобное. На основе объектов культурного наследия, памятников природы, их территорий могут создаваться музеи под открытым небом и мемориальные музеи усадьбы.

Музею, находящемуся в государственной или коммунальной собственности, который имеет музейные коллекции общегосударственного значения, обрел международное признание и является ведущим культурно-образовательным и научно-исследовательским заведением в соответствующих профильных группах музейной сети Украины, в установленном законодательством порядке может быть предоставлен статус национального музея Украины.

Музеи могут учреждаться на любых формах собственности, предусмотренных законами. Учредителями музеев могут быть соответствующие органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, юридические и физические лица. Музеи являются юридическими лицами, кроме тех, которые создаются и действуют в составе предприятий, учреждений, организаций и учебных заведений. Земельные участки, на которых размещены музеи государственной и коммунальной форм собственности, предоставляются им на праве постоянного пользования в соответствии с Земельным кодексом Украины.

В случае ликвидации музеев, основанных на государственной и коммунальной формах собственности, порядок дальнейшего использования их музейных собраний определяет основатель по согласованию с центральным органом исполнительной власти в сфере культуры и туризма. В случае ликвидации предприятия, учреждения и организации, при (в составе) которых действуют музеи, а также в случае ликвидации музеев, которые действовали на общественных началах, их музейные собрания и коллекции ассортиментных кабинетов, отдельные предметы музейного значения, приобретенные за средства государственного и местных бюджетов, передаются в соответствующие профильные музеи в порядке, предусмотренном Положением о Музейном фонде Украины. В случае ликвидации музеев, основанных на частной форме собственности, подавляющее право на приобретение музейных собраний при прочих равных условиях имеет государство. Территория, отведенная для музея, принадлежит к землям историко-культурного назначения. На этой территории и в музейных зданиях (сооружениях) запрещается деятельность, противоречащая его функциональному назначению или может негативно влиять на состояние хранения музейного собрания, и другая деятельность, несовместимая с деятельностью музея как заведения культуры. Территория, отведенная для музея, подлежит пространственно-функциональному зонированию.

Финансирование музеев в зависимости от форм собственности осуществляется за счет средств соответственно государственного бюджета, местных бюджетов, благотворительных взносов физических и юридических лиц, других источников, не запрещенных законодательством. Бюджетные назначения и средства, полученные от дополнительных источников финансирования музеев, не подлежат исключению на протяжении бюджетного периода, кроме случаев, предусмотренных законом. Средства, которые поступили из дополнительных источников финансирования, не влияют на объемы бюджетного финансирования государственных и коммунальных музеев.

Музейный фонд Украины состоит из государственной и не государственной части. При центральном органе исполнительной власти в сфере культуры и туризма создается Музейный совет (дальше – Совет) – консультативно-совещательный орган по вопросам реализации национальной музейной политики. Совет действует на основании положения. Положение и персональный состав Совета утверждается центральным органом исполнительной власти в сфере культуры и туризма. К полномочиям Совета принадлежат вопросы стратегических приоритетов развития музейной сферы Украины, рассмотрение и принятие программных документов, в том числе концепций экспозиций национальных музейных учреждений, а также принятие решений об изъятии музейных предметов из фондово-учетной документации.