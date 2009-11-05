Эксперты: пересмотр газовых контрактов создаст новые риски

Пересмотр газовых договоренностей создаст новые риски для Украины.

Такое мнение высказали эксперты в ходе опроса Института Горшенина относительно заявления Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о том, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО совместно с НАК «Нафтогаз Украины» должна внести изменения в межправительственное соглашение о поставках газа в Украину.

В частности, директор Киевского филиала Института стран СНГ Владимир КОРНИЛОВ считает, что когда речь идет о двустороннем договоре, необходимо учитывать мнение двух сторон. «Надо бы как-то учитывать и мнение России, а то у нас звучат комментарии украинских политиков, включая политиков высшего уровня, такие, будто этот договор зависит целиком и полностью только от украинской стороны, а Россия должна воспринимать все как данность», - сказал В.КОРНИЛОВ. По его мнению, Россия готова обсуждать и уточнять условия газового договора, в частности, по транзиту, но движение это должно быть обоюдным. «Когда звучит заявление В.ЮЩЕНКО о том, что мы платить за недобранный газ не должны, а Россия за недопоставленный через территорию Украины газ платить должна - вы знаете, у меня складывается впечатление, что украинские политики вообще не понимают сути условий данных договоренностей. И, самое главное, не понимают и не могут объяснить, почему Россия должна на это соглашаться. Если Украина собирается пересматривать условия газового договора в свою пользу, то пусть объяснит Москве, что взамен может получить российская сторона. Сейчас такое впечатление складывается, что Россия должна в очередной раз сделать «царский подарок» Украине», - отметил В.КОРНИЛОВ.

Вместе с тем директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Александр ПАЛИЙ считает, что возможность переписать договор имеется. «Хотя бы исходя из того, что Россия переписывала договора с Украиной, когда хотела - благодаря давлению», - сказал А.ПАЛИЙ. Эксперт предполагает, что аналогичный рычаг управления может использовать и Украина. «Для Украины такое давление использовать довольно сложно и проблематично, но, тем не менее, это возможно. Кроме того, у Украины есть несколько других рычагов воздействия на Россию и, возможно, нам придется в этой сложной ситуации интернационализировать эту проблему: попытаться использовать ЕС и США для определенного давления на Россию и по другим темам, и по данной теме», - отметил А.ПАЛИЙ и добавил: «Россия была крайне недовольна теми договоренностями, которые были достигнуты с ЕС по поводу нашей газотранспортной системы в марте этого года. Возможно, стоит попытаться развить эти договоренности в еще более неприемлемом для России направлении с тем, чтобы потом Россия была более податлива в этой теме».

Директор Международного центра политической экспертизы (Россия, Москва) Евгений МИНЧЕНКО считает очевидным тот факт, что Украина испытывает сложности с оплатой за российский газ в этом году. «Проблемы оплаты за газ между «Нафтогазом» и «Газпромом» не лежат в отношениях этих двух хозяйствующих субъектов. Вопрос не в том, что условия договора какие-то неправильные», - сказал Е.МИНЧЕНКО. Эксперт перечислил целый ряд проблем, которые, по его мнению, лежат внутри Украины. Среди них: отказ из популистских соображений повышать цены на газ для населения, неадекватные расценки на газ украинской добычи, замороженные возможности добычи газа на шельфе Черного моря, а также то, что сегодня НАК «Нафтогаз Украины» превратился в «дойную корову» для бюджета. «Соответственно, проблемы с оплатой газа - это не проблемы контракта, это проблемы внутренней украинской политики и адекватности хозяйствования всех ветвей украинской власти. Главная проблема - это отсутствие стратегического видения у всех ветвей и «заточенность» под решение тактических сиюминутных политических задач украинской власти», - считает Е.МИНЧЕНКО. С его точки зрения, даже если пересмотр договоров возникнет, это ничего не решит. «На украинской промышленности, на украинском населении это никак не скажется, поэтому я не вижу, честно говоря, у российской стороны никакой мотивации к пересмотру контрактов, которые - напоминаю - подписаны на 11 лет», - сказал российский политолог.

Директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО отметил несвоевременность инициативы Президента Украины о пересмотре газовых договоренностей. «Позиция В.ЮЩЕНКО проистекает, скорее всего, из большевистской формулы: «чем хуже – тем лучше», которую Виктор Андреевич унаследовал, наверно, еще в коммунистические времена. Поскольку делать заявления о пересмотре газовых договоренностей накануне холодной зимы, как только Украина вошла в отопительный сезон – это создавать новые риски для Украины. Если Виктор ЮЩЕНКО считает, что договоренности по газу были несправедливыми, почему он не поднимал этот вопрос весной, летом этого года, когда Украина потребляла значительно меньше газа, почему договоренности не были пересмотрены по горячим следам?», - сказал К.БОНДАРЕНКО. По мнению политолога, такая позиция Президента говорит о его желании дестабилизировать ситуацию накануне президентских выборов, а также иметь дополнительный политический пиар. «Думаю, что здесь меньше заботы об энергетической безопасности Украины, а больше заботы о личном рейтинге или даже о снижении рейтинга премьер-министра», - сказал К.БОНДАРЕНКО.