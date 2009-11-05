Грипп унес жизни 96 украинцев

В Украине от гриппа и его осложнений умерли 96 человек заявила на заседании Верховной Рады председатель Комитета ВР по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА.

Как передает корреспондент УНИАН, по ее словам, в числе умерших шесть врачей, семь беременных и девять детей.

В ходе доклада проекта постановления о первоочередных мерах противодействия распространению пандемического гриппа в Украине Т.БАХТЕЕВА отметила, что Партия регионов настаивает, чтобы 500 млн. грн. были переданы в регионы для закупки лекарств и медицинских препаратов.

При этом Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН несколько раз перебивал ее, отмечая: «Вы докладываете как председатель комитета, а не как член фракции Партии регионов, и речь идет о проекте постановления парламента Украины, а не фракции Партии регионов, поэтому давайте прекратим политическую агитацию».