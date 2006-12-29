Начинается Курбан-байрам

Мусульмане в субботу начнут отмечать свой главный праздник - Ид аль-Адха (или Курбан-байрам) - Праздник жертвоприношения.

Позади кульминация хаджа (паломничества в святые города Мекку и Медину в Саудовской Аравии) - "великое стояние пред ликом Аллаха" на горе Арафат, в ходе которого паломники вымаливают прощение у Всевышнего.

В субботу паломники направятся в расположенное в долине Мина селение Муздалифа, в место, где согласно легенде, трижды появлялся Сатана - сначала перед пророком Авраамом, затем перед его женой Агарь, а потом перед их сыном Исмаилом. Здесь каждый паломник должен бросить семь камешков в три каменные столба, известные "как "джамрат" и символизирующие силы зла.

В прошлые годы скопление огромного количества людей на мосту Джамра, с которого паломники швыряют камешки, нередко приводило к трагедиям. Поэтому год назад саудовские власти приступили к его реконструкции. Старую платформу снесли и заменили новой, более широкой, с большим числом входов и выходов. В ближайшие годы над ней будут возведено еще несколько ярусов, что позволит совершать ритуал одновременно трем миллионам человек. При этом "плотность населения" на мосту Джамра не будет превышать 3-4 человек на 1 квадратный метр.

Исполнив обряд "побития камнями шайтана", верующие приступят к жертвоприношению. Это ознаменует собой начало праздника Ид аль-Адха, называемого также Курбан-байрам.

Обряд жертвоприношения совершается мусульманами в знак готовности служить Богу подобно пророку Ибрагиму (Аврааму), которому Всевышний разрешил заменить приготовленного им на заклание сына ягненком.

К жертвенному животному предъявляются довольно строгие требования. Возраст его должен быть не менее года. Оно должно быть без видимых изъянов, а главное - здоровым. За этим в местах проведения хаджа в Саудовской Аравии следят десятки ветеринарных врачей.

Считается, что овца или коза могут быть принесены в жертву только от одного человека, а корова или верблюд - от семи человек. При этом приготовленных к закланию животных часто украшают всевозможными амулетами, ожерельями, вешают им на шею колокольчики или помечают краской.

Традиция эта объясняется тем, что мусульмане верят, что дорога в Рай идет через пролегающий над адской пропастью мост Сират - тонкий как женский волос и жгучий, как огненное пламя. Переправиться по нему можно только на животном, принесенном в жертву в Ид аль-Адха. В Судный день оно будет ждать у входа на мост своего хозяина. Вот он и старается пометить своего барана так, чтобы в нужную минуту быстрей его найти.

Считается также, что из каждой капли крови, пролитой жертвенным животным, рождается новая гурия в Райских кущах, оказаться в которых надеется каждый правоверный.

В дни хаджа в Саудовской Аравии забивается более одного миллиона голов скота. Однако большинство паломников не делают это сами. Забой животных производится в основном централизовано, на крупнейшей в мире скотобойне "Аль-Муайсам", расположенной близ Мекки. Осуществляется он вручную в соответствие с требованиями ислама.

В рамках действующей уже более 20 лет программы совершающие хадж мусульмане приобретают талоны Исламского банка развития и получают по ним свою долю мяса жертвенного животного. Остальное, как правило, две трети, в виде дара направляется нуждающимся в самой Саудовской Аравии и в других мусульманских странах мира.

Праздником Ид аль-Адха завершается хадж - паломничество к святым местам ислама, которое является одним из пяти столпов религии, и которое раз в жизни должен совершить каждый мусульманин. В завершающемся году это удалось сделать примерно трем миллионам мусульман, более половины из которых приехали на родину ислама из разных стран мира.

РИА "Новости"