У 5-ти харьковчан подозревают грипп А/Н1N1

Харьковская семья из пяти человек госпитализирована с подозрением на грипп А/Н1N1.

Как передает ИА "МОСТ-Харьков", об этом сегодня заявил председатель Харьковской областной госадминистрации Арсен АВАКОВ.

По его словам, семья около недели назад вернулась со свадьбы из Ивано-Франковской области. У всех 5-ти человек диагностирован грипп, однако пока неизвестно – "калифорнийский" ли это грипп.

"Эти люди в больнице уже четвертый день. У них наблюдается стабилизация. Так что есть все основания полагать, что это обычный грипп, а не "калифорнийский", – сказал А.АВАКОВ.

Также губернатор отметил, что уровень заболеваемости в Харькове и области в 4,3 раза ниже эпидемиологического порога.