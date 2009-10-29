В Тернопольской обл. из-за осложнений после ОРВИ умерли 11 человек

В Тернопольской области в результате осложнений после острых респираторных вирусных инфекций умерли 11 человек.

Как сообщил сегодня во время пресс-конференции начальник Главного управления здравоохранения Тернопольской облгосадминистрации Богдан ОНИСКИВ, среди них - одна беременная женщина и 5-летний ребенок из Монастыриского района. Также летальные случаи зафиксированы в Чертковском, Теребовлянском, Козовском, Гусятинском районах и в Тернополе. Б.ОНИСКИВ отметил, что умерли те люди, которые слишком поздно обратились за помощью. “Сейчас уже поступают больные на ранних стадиях. До этого же люди обращались на 5-7-й день заболевания, когда помочь уже им было нельзя”, – отметил Б.ОНИСКИВ.

Он добавил, что в прошлом году в аналогичном квартале в области был зафиксирован 33 случая смерти в результате поражения дыхательных путей. “Но это были люди преклонных лет с хроническими болезнями или дети до 1 года”, – объяснил он различие с нынешней ситуацией.

В то же время председатель Ассоциации инфекционистов Украины Михаил АНДРЕЙЧИН во время пресс-конференции опроверг слухи о массовых заболеваниях в области брюшным тифом. “В настоящее время в Тернополе есть один заболевший брюшным тифом, но этот случай не имеет отношения к проходящей эпидемии. Об эпидемии брюшного тифа не может быть и речи”, – объяснил он и при этом добавил, что грипп передается воздушно-капельным путем, а брюшной тиф – через продукты питания, и течение заболевания у этих двух болезней тоже различное.