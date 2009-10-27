Обстрелян автомобиль гендиректора телекомпании «Приват ТВ Днепр»

Вчера в 20.30 в Днепропетровске неизвестный обстрелял автомобиль гендиректора телекомпании «Приват ТВ Днепр» Кирилла ДАНИЛОВА.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей УМВД в Днепропетровской области.

К.ДАНИЛОВ выходил из здания телекомпании после работы и садился в автомобиль. За рулем авто был один из журналистов компании. В этот момент автомобиль обстрелял мужчина, проходивший рядом.

Предварительно установлено, что выстрелы были осуществлены из оружия травматического действия. К.ДАНИЛОВ и журналист не пострадали.

Милиция возбудила уголовное дело по статье “хулиганство”.