Обстрелян автомобиль гендиректора телекомпании «Приват ТВ Днепр»
09:37, 27 октября 2009Общество
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Инцидент в Днепропетровске
Вчера в 20.30 в Днепропетровске неизвестный обстрелял автомобиль гендиректора телекомпании «Приват ТВ Днепр» Кирилла ДАНИЛОВА.
Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей УМВД в Днепропетровской области.
К.ДАНИЛОВ выходил из здания телекомпании после работы и садился в автомобиль. За рулем авто был один из журналистов компании. В этот момент автомобиль обстрелял мужчина, проходивший рядом.
Предварительно установлено, что выстрелы были осуществлены из оружия травматического действия. К.ДАНИЛОВ и журналист не пострадали.
Милиция возбудила уголовное дело по статье “хулиганство”.
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