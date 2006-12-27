Петр Ющенко позарился на бизнес Щербаня?

Свидетели и лица, признанные потерпевшими в «деле Щербаня», и ранее дававшие против экс-губернатора Сумской области обличительные показания, в ходе следствия от своих слов отказываются, пишет газета «Сегодня». А также утверждают, что оклеветали Владимира Щербаня под давлением правоохраниетльных органов.

Издание, ссылаясь на слова замгенпрокурора Украины Рината Кузьмина, сообщает, что один из свидетелей, народный депутат Украины (фамилию Кузьмин назвать отказался) сообщил следствию, что незадолго до возбуждения уголовного дела по обвинению Щербаня, у него (у свидетеля) состоялся разговор с Петром Ющенко. Якобы, брат Виктора Ющенко просил свидетеля «убедить» Щербаня продать ему весь свой бизнес на Сумщине. Однако, Щербань, улышав, наколько смехотворную сумму готов заплатить президентский родственник, от сделки отказался. Якобы, после этого ему было обещано, что с бизнесом все равно расстаться придется, только совершенно бесплатно, а сам Владимир Щербань сядет надолго. Далее последовали всем известные события: возбуждение уголовного дела, бегство и высылка Щербаня из США в Украину.

«Сам Щербань нам об этом эпизоде поначалу не рассказывал, - цитирует «Сегодня» слова Кузьмина. – Но когда мы получили под протокол слова упомянутого свидетеля, и об этом узнал Щербань, он все подтвердил, тоже под протокол. Все это теперь есть в деле».

Петр Ющенко, родной брат Президента Украины Виктора Ющенко, на момент написания материала для комментариев был недоступен, сообщает издание.