В Киеве взорвался газ

Сегодня в Киеве в результате взрыва газа в квартире пострадали два человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Киеве, взрыв газа произошел в квартире на 5-ом этаже 5-этажного жилого дома по адресу: проспект Воссоединения, 26/2 (Днепровский район).

Пострадавшие – 31-летний мужчина и 12-летний мальчик - с ожогами госпитализированы в больницу.

На кухне квартиры выбиты оконные стекла, частично повреждена мебель. Пожар в результате взрыва не произошел.

По предварительным данным, мужчина попытался самостоятельно заменить газовый вентиль на кухне и использовал при этом специальный фен для того, чтобы разогреть и снять краску с газового патрубка. Нарушение правил эксплуатации газового оборудования привело к взрыву.