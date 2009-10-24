СБУ перетрясет банковские счета главы Высшего админсуда - СМИ

Служба безопасности Украины направила в Национальный банк Украины письмо о необходимости проверки всех банковских счетов и депозитных ячеек, открытых в украинских финансовых учреждениях на имя председателя Высшего административного суда Украины Александра ПАСЕНЮКА.

Об этом пишет еженедельник «Зеркало недели», ссылаясь на свои источники.

Проверка счетов А.ПАСЕНЮКА, предположительно, пройдет в рамках оперативного дела, возбужденного на основании показаний экс-председателя Львовского апелляционного административного суда Игоря ЗВАРИЧА.

По информации «ЗН», кроме главы Высшего админсуда, в оперативном деле фигурирует экс-заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПУКШИН, председатели Ивано-Франковского и Львовского окружных административных судов, а также других окружных и апелляционных судов Украины, судья Львовского апелляционного административного суда Вячеслав ЛЮБАШЕВСКИЙ.

Кроме того, И.ЗВАРИЧ сообщил следствию, что за назначение сотрудников во Львовском апелляционном административном суде только своему руководству он передавал сумму, эквивалентную 150 тыс. долл., информирует источник издания.

В свою очередь А.ПАСЕНЮК в комментарии для «Зеркала недели» заявил, что обвинение руководства ВАСУ в причастности к коррупции является попыткой давления на судебную систему накануне президентских выборов.

«Сообщение относительно расследования дела экс-судьи И.ЗВАРЫЧА, распространенное средствами массовой информации - а именно: упоминание о моей причастности к делу, - не является объективным и рассматривается мной как очередная попытка подорвать доверие к системе административных судов накануне президентских выборов, поскольку именно в компетенцию админсудов входит решение избирательных споров», - уверен А.ПАСЕНЮК.

При этом, по мнению судьи, направленную против него информационную кампанию в СМИ заказала одна из украинских политических сил, которая имеет влияние на Генпрокуратуру.

Кроме того, А.ПАСЕНЮК напомнил, что разглашение обстоятельств дела И.ЗВАРЫЧА является нарушением презумпции невиновности и тайны следствия.

«С законодательной и моральной точек зрения утечка информации до окончательного завершения расследования уголовного дела недопустима. Это противоречит принципам презумпции невиновности и тайны следствия и может не только негативно сказаться на репутации непричастных к делу лиц, но и повлиять на объективность и непредвзятость самого расследования», - заявил судья.