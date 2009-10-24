Трех граждан Германии задержали во Львове с тяжелыми наркотиками

Во Львове в ходе проведения спецоперации, сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД Украины во Львовской области была задержана группа граждан Германии, которые занимались перевозкой и сбытом тяжелых наркотиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции начальник ГУ МВД Украины во Львовской области Василий ПИСНЫЙ.

«Все трое членов преступной группы – русскоязычные граждане Германии. Они были задержаны при попытке сбыта 1 килограмма героина, ориентировочная стоимость которого составляет 500 тысяч гривен», - сообщил В.ПИСНЫЙ.