Трех граждан Германии задержали во Львове с тяжелыми наркотиками
01:51, 24 октября 2009Общество
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Все трое - "русскоязычные"
Во Львове в ходе проведения спецоперации, сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД Украины во Львовской области была задержана группа граждан Германии, которые занимались перевозкой и сбытом тяжелых наркотиков.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции начальник ГУ МВД Украины во Львовской области Василий ПИСНЫЙ.
«Все трое членов преступной группы – русскоязычные граждане Германии. Они были задержаны при попытке сбыта 1 килограмма героина, ориентировочная стоимость которого составляет 500 тысяч гривен», - сообщил В.ПИСНЫЙ.
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