У Черновецкого хотят через суд вернуть повышенные тарифы

Киевская городская государственная администрация готовит апелляцию на решение Шевченковского районного суда Киева, в соответствии с которым введенные с 1 июня этого года тарифы на жилищно-коммунальные услуги признаны незаконными и отменены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

“Ничего судом не отменено. Решение суда не пришло. Решение суда вступит в действие, когда пройдет 10 дней и мы не обратимся с апелляцией. Мы готовим апелляцию, и обязательно будем апеллировать”, - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

В отношении тарифов, которые будут действовать в Киеве за оплату жилищно-коммунальных услуг до 1 ноября, А.ГОЛУБЧЕНКО сказал, что соответствующие распоряжения подписаны 15 октября, но их обнародование было отложено, чтобы не спровоцировать очередной отказ от оплаты населением жилищно-коммунальных услуг за октябрь.

“Мы планировали вывесить их (распоряжения – УНИАН) числа 25 октября. Почему? Не потому, что это кто-то в тайне держал, а того, чтобы население не переживало в отношении тарифов за октябрь. Ну, начнутся же опять непонятные вещи о том, что (мол) а, - снизили - не будем платить и т.д.”, - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.