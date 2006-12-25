В Житомирской области милиция изъяла свыше тонны наркотиков

В Житомирской области за 11 месяцев 2006 года милиционеры изъяли свыше тонны наркотических веществ, что почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Управлении МВД в Житомирской области сообщил начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Сергей ДЗЮБЕНКО.

Он также сообщил, что "с начала года в области зарегистрировано более 1,5 тысячи наркопреступлений, треть которых - сбыт наркотических веществ". С начала года в области ликвидировано 60 наркопритонив и выявлены 160 наркодельцов. По словам С.ДЗЮБЕНКА, "если на протяжении последних пяти лет в Житомирской области изымали преимущественно маковую соломку, то в этом году количество изъятой марихуаны увеличилось вдвое и достигло 220 кг".

Он также сообщил, что за 11 месяцев этого года к криминальной ответственности за наркопреступления привлечено более тысячи нарушителей.

С.ДЗЮБЕНКО заметил, что в области и областном центре еще не зафиксировано, как в Киеве, “экзотичных наркотических веществ - психотропных грибов-галлюциногенов”.