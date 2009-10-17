Молодым ученым критически не хватает денег
Академик обращается к крупному бизнесу
Академик Национальной академии наук Украины Мирослав ПОПОВИЧ призывает представителей крупного бизнеса финансово поддерживать деятельность украинских молодых ученых.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ПОПОВИЧ заявил на Первой международной конференции “Благотворительность: альтруизм или умный эгоизм”, которая проходит 16-17 октября в Киеве.
Академик констатировал, что в Украине достаточно проблематично осуществляется государственная поддержка молодых ученых.
По его словам, в связи с ограниченным финансированием молодые представители научной сферы перестали принимать участие в международных научных мероприятиях, которые проводятся за рубежом.
“Мы должны привлечь внимание крупного бизнеса к решению данной проблемы, ведь это будет способствовать позиционированию Украины в Европе и мире и поможет открыть украинским молодым ученым путь к международному признанию”, - отметил академик М.ПОПОВИЧ.