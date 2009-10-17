Рост евро может замедлить восстановление экономики Европы

Продолжение роста курса европейской валюты по отношению к доллару может повлиять на объемы экспорта и, как следствие, замедлить процесс восстановления экономики Европы, считает председатель Еврогруппы, объединяющей министров финансов стран-участниц зоны евро, премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер.

Глава Еврогруппы заявил, что если "курс евро продолжит линейный рост, как в последние недели", существует риск, что "обменный курс замедлит восстановление экономики Европы".

"Я не очень обеспокоен нынешним курсом евро", - добавил, однако, Юнкер.

На этой неделе, отмечает агентство, курс единой европейской валюты приблизился к отметке в 1,50 по отношению к доллару. В четверг евро достиг отметки 1,4968 доллара, что стало максимумом за последние 14 месяцев.

"Я очень рад слышать, что американская администрация и американские финансовые органы снова и снова повторяют, что в интересах американской экономики (поддерживать) сильный доллар", - сказал Юнкер.

Агентство Франс Пресс отмечает, что США регулярно делают заявления в поддержку сильного доллара, однако европейцы подозревают их в намеренном снижении курса американской валюты, что в краткосрочной перспективе способствует росту экспорта и в долгосрочной перспективе снизит стоимость правительственных и частных долгов.

Внешнеторговый дефицит еврозоны в августе составил 4 миллиарда евро, в то время как в июле активный торговый баланс валютного союза составлял 12,3 миллиарда долларов.

РИА "Новости"